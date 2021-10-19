Це ​порушення Конституції, – нардеп Камельчук проти допуску в Раду з COVID-сертифікатом

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що 20 жовтня у Верховній Раді збираються проголосувати за постанову про допуск до парламенту лише за сертифікатами чи ПЛР-тестами. Сам нардеп-антивакцинатор виступив проти такої ініціативи.

Як сказав Камельчук у кулуарах Верховної Ради, така постанова – "порушує Конституцію".

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Нардеп від "Слуги народу" вважає постанову про допуск в Раду із сертифікатом про вакцинацію порушенням Конституції, тому не збирається за неї голосувати.

Що раніше Камельчук казав про COVID-19

Нардеп від "Слуги народу" у грудні 2020 року заявив, що "не довіряє жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19".

Камельчук згодом спробував пояснити своє висловлювання. При цьому він не заперечив заяви щодо "вигаданого коронавірусу", а навпаки наголосив, що у всьому винна ВООЗ.

Вже у січні 2021 року депутат розповів, що вакцинація проти COVID-19 приность смерті. А препарати, які вводять людям, містять давно відомі шкідливі інгредієнти. Втім наразі цей допис видалено з його сторінки.

Що відомо про обмеження в Раді

Голова медичного комітету парламенту Михайло Радуцький наголосив, що нардепи планують розглянути постанову про введення обмежень на відвідування Верховної Ради для невакцинованих осіб.

Згідно з постановою, народні депутати і всі, хто працює в Верховній Раді (журналісти, помічники, апарат), повинні показати на вході один з документів:

сертифікат вакцинації,

ПЛР-тест або антиген-тест.

Це нормально, це застосовується у всіх парламентах. Ця постанова буде відтермінована, тому що нам треба забезпечити апарат Верховної Ради зчитувальними пристроями, які Мінцифри обіцяє найближчим часом дати, – пояснив Радуцький.

У вересні Радуцький розказав, що менше половини депутатів Ради вакцинувалися від коронавірусу.