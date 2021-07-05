Це повалення державності, – муфтій Ісмагілов про ксенофобські заяви Киви

У законі про корінні народи немає росіян. Депутатів від ОПЗЖ, які повторюють риторику Кремля, теж це обурило. Втім, це більше схоже на бажання "повалити" Україну.

Таку думку у програмі "Між іншим" висловив муфтій Духовного управління мусульман України УММА Саїд Ісмагілов. Зокрема, мовиться про ксенофобські заяви одіозного Іллі Киви.

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Він наголосив, що можна порушувати декілька кримінальних справ за такі заяви. Усю спільноту мусульман України вже повідомили, що від народного депутата лунають такі ксенофобські шовіністичні висловлювання та ображають почуття одного з корінних народів, а саме кримських татар.

Кива мусить вибачитися, – Ісмагілов

"Кива у своєму пості згадав і мусульман, а за інтереси й захист мусульман України відповідаю я. Тож вважаю, що пан народний депутат Ілля Кива мусить вибачитися і перед кримськотатарським народом, і перед мусульманами України за таке висловлювання", – переконаний Ісмагілов.

Але таке вибачення мусить бути перед всім народом України, бо він поставив фактично питання про повалення державності, про повалення України,

– наголосив він.

І додав, що такі резонансні заяви мають передати до прокуратури та суду.

Що відомо про образливі заяви Киви:

Кива напередодні жорстко образив кримських татар, а разом з ними владу і народ України.

Не скупився нардеп і на образливі вирази на адресу не тільки влади, а й народу України, зокрема, представників кримськотатарського народу. Він обурений тим, що кримських татар, а не російських, визнали корінним народом України.

"Мусульмани, які крали православних українців і викрадають їх в рабство, наш корінний народ? А мільйони православних росіян, які проживають на території України, тоді хто? Тупик", – написав одіозний нардеп.

Нардеп також побажав "розвалу і самознищення" України.

Згідно з законом, корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.