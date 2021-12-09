Це пов'язано з санкціями США, – Лещенко про вихід Коломойського з наглядової ради "1+1"

Ігор Коломойський вийшов з наглядової ради телеканалу "1+1". Причиною неофіційно називають і закон про олігархів, і санкції США. Однак Коломойський, найімовірніше, просто не хоче створювати проблеми для "плюсів".

Про це в ефірі 24 каналу сказав екснардеп, журналіст Сергій Лещенко. За його словами, всі знають, що Коломойський – олігарх, а тому вихід з наглядової ради не впливає на його перспективу.

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"Думаю, його вихід пов'язаний не з законом про олігархів, а з санкціями США. Певна юридична особа відкриває рахунок, проводить транзакцію, купує інформаційний продукт за кордоном: відео, фільми, програми і так далі. Їхні контрагенти запитують, хто їхні акціонери", – пояснив Лещенко.

Якщо вони скажуть, що їхній член наглядової ради перебуває під санкціями США – це суттєво обмежує коло можливих контрагентів. Саме тому, думаю, Коломойський вирішив не підставляти "1+1",

– припустив журналіст.

Можливі економічні санкції

Як зазначив Лещенко, США можуть запровадити щодо Коломойського ще й економічні санкції, окрім візових, які вже існують.

Цілком можливо, що його вихід ще більше пояснюється тим, що він не хоче створювати для "1+1" ще більший тиск. Якщо людина, яка входить у керівні органи, є під такими санкціями – це для каналу, як юридичної особи, є проблемою. Сергій Лещенко Журналіст

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