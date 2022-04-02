Це причина для нового пакету санкцій проти РФ, – Арестович про викрадення українських мерів

Російські окупанти масово викрадають українських чиновників. Наразі офіційно відомо, що у полоні перебувають щонайменше 24 мери українських міст та сіл, а також працівники місцевої влади. Олексій Арестович наголосив, що це може стати причиною для нових санкцій проти Росії.

Радник глави Офісу Презмидента Олексій Арестович наголосив, що за цієї ситуацією слідкують. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, 1 квітня у Києві були представники Європарламенту, які прямо зазначили, що неприпустимо заспосовувати репресії проти представників влади.

Це, швидше за все, стане підставою для введення нового пакету санкцій проти РФ. Це буде один з основних пунктів,

– заявив Арестович.

Він додав, що зараз окупанти намагаються придушити цивільний спротив у Херсонській області. Для цього вони викрадають мерів українських міст – людей, які обрали саме місцеві люди.

"Вже є відповідна реакція мiжнародного співтовариства про те, що спроба придушення населення не призведе РФ ні до чого іншого, як ізоляції та більших санкцій", – зазначив радник глави ОП.

Арестович додав, що українська влада за цим слідкує та робить все на політичному рівні, щоб звільнити чи убезпечити цих людей.

До слова, росіяни 2 квітня викрали ще одного мера на Херсонщині – Миколу Різака. Про його місцеперебування наразі нічого невідомо. Про його викрадення вже написали і пропагандистські телеграм-канали. Мовляв, мера затримали "за деструктивну діяльність та саботажі роботи з охорони правопорядку".