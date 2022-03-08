Це приведе до краху Росії, – пропагандист Соловйов не вірить у перемогу, ефір видалили
Джерело:телеграм Bratchuk
У досягнення цілей російських окупантів не вірять навіть їхні пропагандисти. Навіть вони допетрали, що Росію у разі продовження війни чекатиме крах.
ЗСУ вщент знищили міф про "одну з наймогутніших армій світу" та завдають ворогу шалених втрат. Разом з тим санкції наших партнерів швидко знищують економіку ворога та заганяють його в ізоляцію.
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Видалений ефір Соловйова
Путінський пропагандист Володимир Соловйов, в якого у Європі заарештували нерухомість, вже не вірить в успіх окупантів.
Нас вже у будь-якому випадку буде ненавидіти весь західний світ, нас будуть цуратися. А закінчити війну із заявленими цілями ми не зможемо, це приведе до краху Росії,
– переконаний він.
Разом зі своїм гостем пропагандист намагався знайти сенс у нападі на Україну, але успіху вони так і не досягнули. Згодом цей ефір Соловйова видалили.
Фрагмент видаленого ефіру Соловйова: відео
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