Це проблиск відчаю, – у Лондоні відреагували на промову Путіна й звинувачення у бік НАТО

Володимир Путін виступив із промовою на військовому параді у Москві 9 травня. Його слова – це черговий проблиск відчаю.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він відповів на претензії Путіна, які російський президент висловив до НАТО.

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На думку очільники Міністерства оборони Великобританії, промова Путіна на параді 9 травня в Москві – це проблиск відчаю.

Я думаю, що він вірить у те, у що хоче вірити. Це – легкий блиск відчаю,

– наголосив Воллес про Путіна.

У Лондоні відповіли Путіну

Президент Росії Володимир Путін продемонстрував "легкий блиск відчаю" у своїй промові на День перемоги, зокрема сказавши, що серед причин російського вторгнення в Україну було те, що нібито "НАТО оточував Росію і розміщував бази у її західного сусіда".

Як пояснив очільник Міноборони Великої Британії, що лише 6% сухопутних кордонів Росії є спільними з державами-членами НАТО. Саме тому "оточити" Росію, як про це заявив Путін, Альянс просто не міг.

Щодо баз НАТО в Україні, то я впевнений, що український посол скаже вам, що в Україні не було жодних баз НАТО,

– резюмував політик.

Нагадаємо, що раніше у Музеї британської національної армії, Воллес підтвердив рішучу підтримку Лондона Києва у війні.

"Британський уряд – вся Сполучене Королівство – солідарне з Україною, підтримуючи їх мужній захист суверенітету, територіальної цілісності та простого права на мирне та процвітаюче майбутнє", – заявив тоді Воллес.

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Про що говорив Путін у промові на військовому параді

В честь 9 травня російське керівництво вирішило провести традиційний парад, продемонструвати уявну "міць". На головну площу Москви перед Кремлем стягнули залишки техніки.

Цікаво, що повітряну частину параду росіяни скасували. Не обійшлося й без промови президента Росії.

Володимир Путін традиційно розпочав свою промову з нісенітниць про "єдиний радянський народ" та "історичні землі".

Цинічну та жорстоку війну в Україні очільник Кремля назвав "захистом людей Донбасу".

У хворій уяві Путіна росіяни перебувають на своїй території та "борються разом з населенням Донбасу".

Він також заявив, нібито у параді нібито брали участь військові, які прибули з Донецька та Луганська.

Війну в Україні божевільний диктатор пояснив пропагандою: мовляв, НАТО "готувалося до наступу", Київ говорив про "купівлю" ядерної зброї та інші схожі нісенітниці.

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