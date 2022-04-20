Це просто відповідь на наші пропозиції, – Арестович пояснив "документ" від Кремля

Кремль показово заявив, що вони передали Україні документи з пропозиціями щодо вирішення війни. Проте це звичайні відповіді на українські пропозиції, там нічого нового немає.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Росія просто узгодила пропозиції України та надала нам письмову відповідь.

Арестович заявив, що ніякого "мирного документу" росіяни не передавали. Цей просто дипломатичний процес.

Це типова для росіян тактика – вони роблять гучні заяви в публічному просторі для того, щоб показати світові, що вони конструктивні, а українці - ні. Це спроба тиску на переговорну групу, що порушує всі дипломатичні конвенції. Це ж росіяни, ми знаємо, з ким маємо справу,

– відповів він.

Радник глави ОП наголосив, що це відповіді російської групи по пунктам на наші пропозиції. "А наші пропозиції відомі - пішли вони нах*р з нашої землі", – підсумував Арестович.

Росія передала Україні "документ": про що йдеться

Українська сторона ще три тижні тому під час переговорів у Стамбулі передала Росії свої пропозиції щодо формульних рішень у війні. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки як забезпечення подальших не нападів на нашу країну .

. Російська сторона вивчила пропозиції та 20 квітня висловила свої зустрічні позиції. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше висловився, що російська сторона передала Києву "проєкт мирного договору з чіткими формулюваннями".

Член переговорної групи Михайло Подоляк заявив, що тепер українська сторона буде вивчати, порівнювати та робити висновки з цих пропозицій РФ.

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