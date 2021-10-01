Саакашвілі таки затримали у Грузії: з'явилися перші відео

Грузинський прем'єр-міністр повідомив про затримання Міхеїла Саакашвілі. У мережі вже показали перші кадри політика у наручниках.

Спочатку у політика не підтверджували інформацію про його затримання. На цю тему у своєму фейсбуці висловилася Марія Барабаш, директорка Офісу простих рішень та результатів.

До теми Прем'єр Грузії повідомив про затримання Саакашвілі

Оточення політика сумнівалося, але з'явилися кадри затримання

Барабаш наголошувала, що доказів його затримання немає, й припускала, що все це може бути провокацією. Мовляв, для того, аби він вийшов онлайн. Втім, згодом одразу кілька телеграм-каналів опублікували кадри із Саакашвілі в оточенні правоохоронців.

Перші кадри затримання Саакашвілі: дивіться відео з соцмереж

Саакашвілі допускав, що його затримають

Політик опублікував у своєму фейсбуці відео, в якому заявляв, що його можуть затримати. "Але ви повинні знати, що ми боремося до кінця. 3 жовтня всі разом будемо святкувати перемогу", – наголосив він. Зазначимо, що у суботу, 2 жовтня, у країні пройдуть місцеві вибори. Цей допис з'явився на сторінці Саакашвілі о 19:30, тобто пізніше, ніж інформація про його можливе затримання.

Дивіться відео, яке опублікував Саакашвілі:

Що каже адвокат Саакашвілі

Водночас у телеграм-каналі "Sputnik Ближнее зарубежье" пишуть, що адвокат Саакашвілі, Бека Басілая, не може зв'язатися з політиком. Він пояснив, що не володією ніякою конкретною інформацією про те, де той перебуває. Хоча, згідно із законодавством, у разі затримання його підзахисного, Басилаю б мали про це повідомити.

Повернення Саакашвілі у Грузії: що відомо

Зранку 1 жовтня Міхеїл Саакашвілі повідомив, що прибув у грузинське місто Батумі. До того він не був у рідній країні протягом останніх 8 років.

У партії "Грузинська мрія" назвали поширені політиком відео "фейком", а його дії – "клоунадою". Проте соратники Саакашвілі наполягали, що він таки в'їхав у Грузію.

Справи проти Саакашвілі на батьківщині

У 2014 році проти Саакашвілі в Грузії порушили кілька кримінальних справ. У 2018 році його заочно засудили до 3 років ув'язнення за перевищення повноважень. Справа стосувалася помилування засуджених у справі про вбивство бізнесмена Сандро Гиргвліані. Інший термін – на 6 років ув'язнення – він отримав за причетність до побиття у 2005 році депутата Валерія Гелашвілі.