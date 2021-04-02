Це радянська традиція, – Ткаченко про звання заслуженого та народного артиста

Присвоєння звання заслуженого та народного артиста України – це радянська традиції. Її варто скасувати в Україні, натомість вручати відомим діячам різні відзнаки.

Таку думку висловив міністр культури України Олександр Ткаченко. Він зауважив, що достатньо скептично ставиться до такого пострадянського феномену.

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Це дійсно радянська традиція. В європейських країнах є почесні відзнаки президента та держави за внесок у розвиток культури,

– заявив Ткаченко.

За його словами, в Україні, на жаль, не стає менше тих, хто бажає стати заслуженим чи народним. Однак це питання до публічної дискусії та готовності спільноти робити крок до скасування.

"Народний – це той, якого визнав народ, але звання видає держава. Тут вже є певна невідповідність – чому держава вирішує за народ?" – пояснив міністр.

Чим відзначатимуть артистів

Як розповів міністр, можуть бути відзнаки різного ступеня. "Скажімо, орден Почесного легіону, відзнака культурного лідера і так далі. Над цим варто говорити і працювати", – наголосив Ткаченко.

Він додав, що заміна цих звань на відзнаки не означає те, що українських артистів не шануватимуть.

Шануватимуть, але в інший спосіб,

– запевнив Ткаченко.

"Ми вже розпочали розмову щодо цього, але треба бути достатньо делікатними, адже маємо справу з емоціями та амбіціями людей, які працюють у творчій сфері", – підсумував він.