Це радянська традиція, – Ткаченко про звання заслуженого та народного артиста

Присвоєння звання заслуженого та народного артиста України – це радянська традиції. Її варто скасувати в Україні, натомість вручати відомим діячам різні відзнаки.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив міністр культури України Олександр Ткаченко. Він зауважив, що достатньо скептично ставиться до такого пострадянського феномену.
Цікаво Ми не можемо заборонити артистам виступати у Росії, – Ткаченко
Це дійсно радянська традиція. В європейських країнах є почесні відзнаки президента та держави за внесок у розвиток культури,
– заявив Ткаченко.
За його словами, в Україні, на жаль, не стає менше тих, хто бажає стати заслуженим чи народним. Однак це питання до публічної дискусії та готовності спільноти робити крок до скасування.
"Народний – це той, якого визнав народ, але звання видає держава. Тут вже є певна невідповідність – чому держава вирішує за народ?" – пояснив міністр.
Чим відзначатимуть артистів
Як розповів міністр, можуть бути відзнаки різного ступеня. "Скажімо, орден Почесного легіону, відзнака культурного лідера і так далі. Над цим варто говорити і працювати", – наголосив Ткаченко.
Він додав, що заміна цих звань на відзнаки не означає те, що українських артистів не шануватимуть.
Шануватимуть, але в інший спосіб,
– запевнив Ткаченко.
"Ми вже розпочали розмову щодо цього, але треба бути достатньо делікатними, адже маємо справу з емоціями та амбіціями людей, які працюють у творчій сфері", – підсумував він.