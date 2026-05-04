Це сакрально, – генерал армії розкрив найбільший страх Путіна перед 9 травня

У Москві почали скорочувати військову частину параду до 9 травня, хоча саме ця дата для Кремля давно стала однією з найсакральніших. Для Володимира Путіна це не просто щорічний ритуал, а велика політична вистава, через яку він роками показував і росіянам, і зовнішньому світу образ сили, контролю та нібито історичної непохитності.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, чому в Москві почали згортати одну з головних пропагандистських подій року. За його словами, за цими рішеннями стоїть страх, який у Кремлі не хочуть визнавати публічно.

Який головний страх Путіна перед 9 травня?

Для Кремля 9 травня – це не просто державна дата, а один із головних ритуалів, на яких тримається вся воєнна пропаганда. Тому в Москві бояться не лише самого удару, а й того, що будь-який збій у цей день зруйнує картинку повного контролю, яку Путін роками нав'язував і Росії, і зовнішньому світу.

У першу чергу Путін боїться, що ці сакральні заходи можуть стати приводом підриву його авторитету безпосередньо 9 травня,

– сказав Маломуж.

У цей день він хоче знову розповідати на всю Росію, що нібито сильний, що "все йде за планом" і що вже майже досяг усіх своїх фейкових цілей.

До слова! Росія посилює захист Москви перед парадом 9 травня: до столиці стягують комплекси ППО, у центрі перекривають вулиці, а в окремі дні можуть обмежувати мобільний зв'язок і SMS. Водночас цього року на Червоній площі не буде колони військової техніки, що в Росії пояснюють "поточною оперативною обстановкою".

Для нього важливо проговорити це і перед внутрішньою аудиторією, і перед іноземцями, які все ж будуть у Москві, бо саме такий парад має показати, що Кремль контролює ситуацію.

А якщо в цей момент будуть вогневі удари і величезні втрати, це буде крах не тільки авторитету Путіна, а й усієї моделі агресивної війни,

– наголосив генерал армії.

До уваги! Напередодні 9 травня Кремль поки зібрав значно менше іноземних гостей, ніж торік: участь у заходах у Москві підтвердили лише лідери Білорусі, Казахстану, Киргизстану та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, тоді як минулого року на парад приїжджали представники 27 країн. Це показує, що міжнародне представництво на Червоній площі помітно скоротилося, хоча в Кремлі ще обіцяють окремо оголосити повний список запрошених і підтверджених учасників.

Путін урізає парад, щоб не показати паніку

Повністю відмовлятися від 9 травня в Кремлі не хочуть, бо для Путіна важливо бодай формально зберегти цей ритуал і потім заявити, що "все пройшло на вищому рівні". Тому в Москві обрали інший варіант: залишити сам факт параду, але прибрати те, що робить його надто помітним і надто вразливим – авіацію, частину техніки, великий розмах і довгу тривалість.

Він хоче демонструвати, що все-таки не злякався і все-таки проводить. Але, знімаючи питання по авіації, по техніці, він передбачає більш легкий варіант,

– сказав Маломуж.

Назовні це можуть подавати як турботу про фронт і пояснювати, що техніку нібито не хочуть знімати з бойових напрямків. Насправді ж такий формат дає змогу зменшити ризик хаосу в Москві, якщо щось піде не за сценарієм, і не допустити публічного краху в день, який Путін роками перетворював на символ своєї сили. Паралельно у Кремлі намагаються зняти загрозу через американців та інші канали впливу.

Нагадаємо! Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін заявив про готовність оголосити тимчасове перемир'я 9 травня. Водночас у Кремлі повторили попередні вимоги до України, наголосили на намірі досягти цілей так званої "СВО" і знову заговорили про дипломатичне врегулювання. Військовий оглядач Давид Шарп припускав, що Москва може запропонувати паузу саме до цієї дати, бо 9 травня має для Кремля важливе пропагандистське значення.

За словами генерала, Росія доходить навіть до погроз і ядерної риторики, але попри це жодних гарантій, що 9 травня мине для неї спокійно, Москва так і не має.

Гарантій, що ми не будемо бити по цих заходах, зрозуміло, він не має,

– наголосив генерал армії.

Тому парад намагаються не скасувати, а зменшити до такого формату, який дозволить Путіну показатися публічно, але водночас не підставити під удар ані себе, ані ту картинку, яку Кремль хоче продати Росії та світу.

Що відомо про підготовку Москви до 9 травня і страх Кремля перед ударами?

Напередодні 9 травня 2026 року українські дрони знову долетіли до Москви. За даними OSINT-аналізу Astra, пошкоджений будинок розташований приблизно за 6 кілометрів від Кремля, а військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що це показує вразливість російської ППО навіть у столиці.

На 9 травня 2026 року Росія готує парад без колони військової техніки. Володимир Зеленський заявив, що Москва побоюється нових ударів дронів і саме тому не може провести захід у звичному для себе вигляді.

Перед 9 травня 2026 року до Москви перекинули додаткові системи ППО, зокрема з Казані та Грозного. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив, що на цьому тлі російська пропозиція про перемир'я на 9 травня пов'язана насамперед із бажанням убезпечити столицю і сам парад.

Поки Москва стягує до себе додатковий захист, інші російські регіони стають менш прикритими. Іван Тимочко та Василь Пехньо звертали увагу, що це дає Україні більше можливостей для ударів по цілях поза столицею, а літо 2026 року, за словами Зеленського, може стати для Путіна вирішальним у виборі між продовженням війни і дипломатією.