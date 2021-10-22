Це – шантаж: реакція МЗС на заяву Путіна про додатковий газ через "Північний потік-2"

Володимир Путін заявив, що Росія готова збільшити обсяги поставок газу до Європи, проте є умова – це станеться через "Північний потік-2". В українському МЗС такі висловлювання глави держави-агресорки назвали шантажем.

Про це повідомив міністр закордонних справ України під час пресконференції зі главою МЗС Молдови Ніком Попеску.

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Росія використовує газ, як зброю, – Кулеба

Це – шантаж, це використання газу як зброї у міжнародних відносинах. У спільній заяві США та Німеччини з приводу "Північного потоку-2" зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, Німеччина почне вживати заходи у відповідь,

– сказав Кулеба.

Міністр зауважив: Москва уже застосовує газ, як зброю. Кулеба сподівається, що Німеччина незабаром висловить свою чітку позицію з цього приводу.

Позиція України щодо газопроводу – незмінна

Кулеба запевнив що позиція України щодо "Північного протоку-2" залишається незмінною. І "Нафтогаз", і Оператор ГТС України хочуть долучитись у процесі сертифікації російського газопроводу.

Раніше і у Євросоюзі запевняли, що до "Північного потоку-2" застосують третій енергетичний пакет.

Всі ці елементи повинні надіслати Росії чіткий сигнал, що російський шантаж газом не просто є неприпустимим, а завжди отримуватиме відсіч об'єднаної Європи

– додав Кулеба.

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Путін виступив з заявою про газ напередодні

Зазначимо, що 21 жовтня Володимир Путін виступив з черговою цинічною заявою. Мовляв, вже 22 жовтня німецький регулятор може надати дозвіл на постачання газу через "Північний потік-2". Труба, мовляв, вже заповнена і 17,5 мільярда кубів газу готові до транзиту.