Це шантаж, – військовий експерт про вивезення російських дипломатів з України

В американських ЗМІ з'явилась інформація, що Росія почала вивозити з України сім'ї своїх дипломатів. Найімовірніше, так Кремль хоче залякати усіх та використовує шантаж для досягнення своїх цілей.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Він вважає, що Росія видумала новий спосіб тиску.

До теми NYT пише, що сім'ї російських дипломатів почали вивозити з України: Москва заперечує

"Це шантаж. Це своєрідний новий етап інформаційно-пропагандистської війни проти України і тиску на західні країни", – зазначив Жданов.

Росіян вивозять з України: що відомо

Інформація з'явилась у виданні The New York Times 18 січня.

У статті зазначили, що Росія почала евакуацію своїх дипломатів з України 5 січня.

Відомо, що українську територію вже залишили 30 сімей.

У Кремлі інформацію спростовують, а в українському Міністерстві закордонних справ запевнили, що не отримували такої інформації.

Чому в Україну їде Блінкен

В Україну їде Держсекретар США Ентоні Блінкен. Вочевидь, він говоритиме про російську загрозу.

"Україна – передовий рубіж НАТО та колективного Заходу. Ми – головні в цих подіях та є стримуванням мілітарної машини Росії. Всі ці відвідування, зокрема й Блінкена, будуть для того, аби зрозуміти, наскільки Україна готова тримати натиск Росії", – зауважив Жданов.

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