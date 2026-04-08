Це сигнал: в ISW пояснили, що свідчить про підготовку Росії до нападу на країни Балтії
- Росія звинувачує країни Балтії в дозволі українським дронам діяти у своєму повітряному просторі та пригрозила невизначеними "заходами у відповідь".
- Кремль може використовувати ці звинувачення як підставу для можливих військових дій проти країн Балтії, зазначили аналітики ISW.
Кремль продовжує формувати підґрунтя для можливої агресії проти країн Балтії, послідовно створюючи інформаційні та політичні передумови для цього.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
У чому Росія звинувачує країни Балтії?
Речниця МЗС Росії Марія Захарова 7 квітня заявила, що російський уряд виніс попередження країнам Балтії через їхнє рішення дозволити українським дронам діяти у своєму повітряному просторі.
Вона пригрозила, що Росія вдасться до невизначених "заходів у відповідь", якщо ці країни проігнорують застереження Москви.
До погроз також приєдналися депутати Держдуми Росії. Вони звинуватили країни Балтії в "агресії" проти Росії через їхню "співучасть" в операціях українських дронів. Депутати також заявили, що російські сили знищуватимуть будь-які українські безпілотники над балтійським повітряним простором і можуть запровадити невизначені "блокади" проти цих держав.
Кремль може створювати умови для використання цих звинувачень як підстави для військових дій у повітряному просторі над однією або кількома країнами Балтії,
– наголосили аналітики ISW.
Чи вистачить у Росії ресурсів для війни з НАТО?
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що Росія не має ресурсів для широкомасштабної війни проти НАТО. Водночас Москва продовжить організовувати провокації, інформаційні атаки та військові маневри на кордонах.
Експерт додав, що будь-які російські військові операції проти НАТО зіткнуться з німецькими, польськими контингентами та армією Фінляндії.
За словами Миколи Маломужа, Путін вже 23 рази не виконав ультиматумів щодо Покровська через брак ресурсів, не кажучи вже про відкриття нового фронту.