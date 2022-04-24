"Це символ": до Києва з візитом прибуде прем'єр-міністр Болгарії

До України з візитом приїде прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков. Він планує прибути вже наступного тижня.

Петков повідомив, що він планує виїхати до Києва з командою у середу, 27 квітня. Спершу вони прибудуть до Польщі. Про свій подальший маршрут болгарський політик відмовився розповідати.

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Прем'єр Болгарії про візит до Києва

Прем'єр-міністр Болгарії лише наголосив, що вони готуються по-особливому, щоб їхати вночі та дістатися столиці України. Петков також заявив, що поїздки до Києва – особливі, адже в країні триває війна. За його словами, бути там – це символ, й не випадково чимало світових лідерів пішли на цей крок.

Бо одна справа писати у фейсбуці, інша – проїхати через військову територію, дістатися до Києва і показати українській владі, що ми з ними,

– додав прем'єр-міністр Болгарії.

Кирил Петков також сказав, що Болгарія передала України шоломи та жилети, які обіцяли. За його словами, мало чи багато, але це допомога. Болгарський політик планує обговорити під час візиту у Київ реальні потреби українців задля того, щоб вирішити, яку допомогу може надати його країна.

Петков підкреслив, що особисто був би радий передати Україні військову допомогу, проте його головне завдання як прем'єра – зробити так, щоб коаліція узгодила спільну позицію.

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