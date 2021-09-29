Це сталося не випадково, – Ткаченко припустив, чому YouTube заблокував російських пропагандистів

YouTube заблокував канал німецької редакції російського пропагандистського видання Russia Today. І хоча Кремль переконує, що не розуміє причину таких дій, насправді підстав для цього є декілька.

Як сказав міністр культури Олександр Ткаченко, це блокування не випадково сталося після виборів в Німеччині.

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На думку Ткаченка, керівниця Russia Today лише вдає, що не знає, чому саме YouTube заблокував кремлівські рупори, хоча причину напевне знає.

Можливо, мовиться про чергове втручання Кремля в закордонний виборчий процес. Тепер російська влада вимагає заборонити на своїй території трансляцію всіх загальновідомих німецьких каналів, які відомі у світі своєю неупередженістю, додержуванням журналістських стандартів. Звісно, назвавши їх іноагентами,

– пояснив міністр.

Кремлівські ЗМІ – це не журналістика

Він констатував, що цивілізований світ все більше розуміє важливість протидії інформаційній агресії, фейкам та дезінформації. За його словами, кремлівські ЗМІ не можна вважати журналістикою.

"Керівниця Russia Today заявляє, що Youtube-канал RT DE на 4-му місці по впливовості серед німецькомовних ЗМІ, але забуває нагадати, що на розкрутку переглядів та збільшення аудиторії кількох каналів, включаючи RT, Кремль виділяє сотні мільярдів рублів", – розкрив деталі Ткаченко.

Досвід України

Міністр додав, що радий тому, що інформаційне поле Німеччини стане чистішим без бруду та брехні. Він також згадав український досвід заборони трійки каналів Медведчука та блокування пропагандистських соцмереж. Він підкреслив, що це – фактично єдиний спосіб боротьби з інформаційними атаками Кремля, на який він не може впливати.