Це також військова інфраструктура? – Зеленський про ймовірний обстріл Росією Софії Київської
Сьогодні Росія цинічно розбомбила цивільну інфраструктуру центра Харкова. Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти також планують нанести ракетний удар по одній із будівель СБУ у столиці.
Вона розташована поблизу Софії Київської. Про це президент сказав в інтерв'ю Reuters та CNN.
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"Є офіційна заява генштабу Росії про те, що буде нанесено ракетний удар по, мені здається, одній із будівель Служби безпеки України", – зазначив Зеленський.
СБУ розташована на вулиці Володимирській (у Києві – 24 канал). Через 200 метрів розташована Софія Київська. Це також військова інфраструктура?
– риторично запитав президент.
Тобто, як пояснив глава держави, для всіх віруючих людей – це святиня. А окупанти ракетними ударами просто б'ють у старе місто, старий Київ, у серце Київської Русі.
"Ось, що ми бачимо. І як ці цінності захищати?", – ствердив Зеленський.
Саме тому, за його словами, закрите небо ніяк не означає втягування НАТО у війну. Це лише превентивні заходи.
Додамо, що у Харкові окупанти продовжують обстрілювати житлові будинки. Внаслідок авіаудару між будинками загинули 8 невинних людей. Окрім цього, за даними ДСНС станом на 16 годину, ще 6 осіб постраждали. Рятувальникам вдалося зберегти життя 38 осіб.
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