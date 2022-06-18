Це тактичні ходи, – Ступак пояснив спроби окупантів поновити наступ на Ізюмському напрямку

Британська розвідка повідомляє, що російські війська не полишають спроб поновити наступ на Ізюмському напрямку, що на Харківщині.

Окупантів зараз цікавлять саме тактичні наступи з різних напрямів на Сході. Про це 24 каналу сказав Іван Ступак – ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього.

Увага ЗСУ ведуть контрнаступ в напрямку Ізюма, щоб відвернути наступ росіян на Слов'янськ, – ISW

За його словами, ворог так намагається відволікти увагу наших військових та сковувати нас на певних напрямках. Наприклад, на Ізюмському.

Тим часом самі російські війська планують просуватися на Сєвєродонецьк.

Я думаю, що це просто такі тактичні ходи,

– вважає Ступак.

ЗСУ перейшли у контрнаступ, щоб відвернути ворога від Слов'янська

Російські війська намагаються не допустити виходу наших захисників на державний кордон України та в тил окупантів, що діють в напрямку на Слов'янськ. Вороги відновлюють маршрути постачання через залізницю та прокладають додаткові залізничні гілки.

Тим часом українські військові, ймовірно, йдуть у контрнаступ в напрямку Ізюма. Так вони хочуть зупинити наступ російських окупантів на Слов'янськ. Вони досягають певних успіхів. Про це повідомили в Інституті вивчення війни 17 червня.

Також в американському аналітичному центрі додають, що російські окупанти намагалися просунутися на північ від Слов'янська та на південний схід від Ізюма того дня. Проте їм це не вдалося.

Останні обстріли Харківщини

Росіяни продовжують гатити по цивільній інфраструктурі, зокрема, вони обстрілювали райони Козачої Лопані, Петрівки, Коробочкиного та Пришиба.

У Харківській області окупанти 18 червня влучили у газопереробне підприємство. Жителі Ізюмського району повідомляють про стовпи диму. Спалахнула пожежа. За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки.

Крім цього, росіяни 18 червня обстріляли Харків. Вибух чули близько 13:00. Під удар потрапив Індустріальний район міста. Ворог використав ракету "Іскандер" з обманкою.

Зверніть увагу – росіяни хочуть депортувати українців з Сєвєродонецька: відео