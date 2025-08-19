Після саміту із Дональдом Трампом та лідерами Європи Володимир Зеленський зробив низку заяв. Зокрема, він прокоментував ймовірність власної зустрічі із Путіним і територіальних поступок.

Відомо, що після переговорів із президентом України та лідерами Європи Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну, аби повідомити його про результати. Відомо, що російський диктатор висунув нові вимоги, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про можливу зустріч із Путіним?

Виступаючи перед журналістами, український лідер розповів, що росіяни спершу хочуть, аби відбулася двостороння зустріч Україна – Росія, а вже потім тристороння – за участі США.

Володимир Зеленський запевнив, що готовий зустрітися із Путіним без будь-яких попередніх умов. "Бо якщо ми почнемо вимагати перед тим завершити вогонь, Росія почне висувати сотню інших умов", – пояснив глава держави.

Щодо територіальних питань, то їх президент України планує обговорити на двосторонній зустрічі із Путіним.