Це технічно неможливо, хоча спроба може бути, – Арестович про наступ на Київ

Олексій Арестович заспокоїв, що російським окупантам не вдасться здійснити наступ на Київ. Це технічно неможливо.

Хоча радник глави ОП зауважив, що технічна спроба може бути. Однак спочатку оркам слід пройти передмістя Києва.

До теми Ворог активно окопується на Київщині, – глава ОВА

А як вони проходять, ми бачимо вже: 24 дні вони намагаються взяти Бучу й Гостомель. Ми їх відкинули звідти вже,

– сказав Арестович.

Він додав, що у передмістя столиці гинуть російські командири. Це при тому, що ворог перекинув сюди "елітні" підрозділи.

Важливо – На Київщині внаслідок обстрілу загинули 7 цивільних: ще 5 поранені: