Це терор проти Харкова, військовий злочин, – Зеленський

Російські загарбники завдали авіаудар по Харкову 1 березня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи цього не пробачить.

Президент зазначив, що російські вбивці вдарили ракетою по найбільшій площі Європи – майдані Свободи. Він сказав, що зброя прилетіла з Бєлгорода.

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"Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ось такий ранок народу України. Український Харків та російський Бєлгород завжди були близькими містами. У багатьох сенсах. Навіть кордон між ними був тільки умовний, тільки на мапах, але точно не в душі. Тепер усе змінилось", – сказав Зеленський.

Це російський терор

Президент назвав злочин російських загарбників терором проти міста. Він зазначив, що там не було військових об'єктів.

"Це проти України. На площі не було військової цілі. Як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють із реактивної артилерії. Ракета в центральну площу – це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде", – сказав він.

До чого закликав Зеленський

За словами Зеленського, удар по Харкову є воєнним злочином. Після такого Росію слід офіційно вважати державою-терористкою.

Закликаємо всі держави світу негайно та дієво відреагувати на злочинну тактику та проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо відповідальності для терористів у міжнародних судах,

– заявив президент.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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