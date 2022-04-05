І це тільки в одному маленькому селі: холодноярці показали світлини знищеної техніки окупантів

5 квітня 2022 , 03:45
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Джерело:

93-тя ОМБр Холодний Яр

93 окрема механізована бригада Холодний Яр показала розбиту російську техніку в одному зі звільнених сіл на півдні Харківщини.

Холодноярівці показали результати своєї роботи. Вони зауважили, що зазвичай не публікують багато світлин у своїх дописах, але цього разу вирішили показати масштаби втрат ворога.

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І це лише в одному селі.

Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. Адже це результати нашої роботи лише в одному невеличкому населеному пункті,
– заявили воїни.

Фото знищеної російської техніки:

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Автор: Анастасія Кушпіт