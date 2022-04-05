І це тільки в одному маленькому селі: холодноярці показали світлини знищеної техніки окупантів

Холодноярівці показали результати своєї роботи. Вони зауважили, що зазвичай не публікують багато світлин у своїх дописах, але цього разу вирішили показати масштаби втрат ворога.

До теми На Сході ворог атакував, але поплатився 30 бійцями, а ще танками і БТРами

І це лише в одному селі.