Це точно не крапка, – правозахисниця про завершення розслідування щодо посіпак Януковича

Завершення розслідування щодо злочинів Віктора Януковича та його оточення – це точно не кінець історії. Варто дочекатись вироку суду, аби впевнитись, що винних покарають.

Про це в ефірі 24 каналу сказала голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Вона висловила сподівання, що суд надалі дотримуватиметься усіх гарантій сторін.

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Важливо, аби у нікого не було сумнівів у справедливості винесеного рішення.

Це важливий крок, але точно не крапка. Мовиться про закінчення розслідування. Тепер обвинувальний акт мають передати до суду. Вже суд розглядатиме цю справу у заочному провадженні і поставить крапку у цій резонансній справі. Олександра Матвійчук Голова правління Центру громадянських свобод

Фігурантами цієї справи є 10 осіб, які у часи Януковича обіймали посади при владі. Однак у який спосіб і за якими критеріями цих людей обирали – незрозуміло.

"Ситуація 2013 – 2014 років зачепила не тільки 10 людей з владних посад. Простий приклад – це депутати, які голосували за диктаторські закони 16 січня", – зауважила Матвійчук.

Депутати винесли мирний протест за будь-які правові межі, тим самим підштовхували протестувальників до радикальних дій. Їх у цьому переліку, як ми бачимо, немає,

– пояснила правозахисниця.

Матвійчук: Історичне значення – не менш важливе

Правозахисниця вважає, що це не просто історична справа.

"Це справа, яку без крапки, а це вирок суду, ми не перегорнемо в історії. Російську пропаганду про те, що владу в Україні незаконно захопили фашисти внаслідок державного перевороту – їх мають спростовувати не на рівні політичних заяв і декларації уряду України, а на рівні встановлених фактів у процедурі змагального судового процесу", – підсумувала Матвійчук.

Правозахисниця відреагувала на завершення розслідування: дивіться відео

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