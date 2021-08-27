Це урок для місцевих жителів, – арабський журналіст про теракт у Кабулі
Джерело:24 канал
"Талібан"стрімко захопив владу в Афганістані й поширював інформацію про свою підтримку народом. Ситуація з великою кількістю біженців в аеропорту Кабула розвінчала цей міф. Як наслідок, постраждали невинні люди.
Таку думку озвучив в ефірі 24 каналу головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. Постійний ажіотаж довкола аеропорту та спроби афганців покинути країну стали серйозним ударом по репутації талібів, які переконували світ у своїй популярності та підтримці народу.
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"Теракт, який забрав життя невинних людей – це урок для місцевих жителів, мовляв, не йдіть в аеропорт, вам немає куди летіти", – пояснив Фараджаллах.
Підстави для теракту
Журналіст припустив, що є 2 версії, чому відбувся теракт:
- його організували самі таліби;
- це справа рук "Ісламської держави" ("ІДІЛу").
За першим сценарієм, таліби знали про тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена, щоб відтермінувати вивід американських військ і зробити це після 31 серпня. Терористам це не сподобалося й усередині руху утворилося ще більш радикальне крило, яке відкололося й стало самостійним.
У такий спосіб вони здійснили непрямий серйозний тиск на США, а таліби казатимуть, що вони тут ні до чого,
– зауважив Фараджаллах.
Друга версія допускає, що теракт дійсно вчинила "Ісламська держава". У такий спосіб деморалізували США, які за 20 років не змогли виконати свої основні цілі:
- покінчити з тероризмом в Афганістані;
- помститися за 11 вересня 2001 року.
"Була моральна поразка з літаками, тепер маємо тіла 13 морських піхотинців", – підкреслив Фараджаллах.
Надія на Північний альянс
Редактор "України по-арабськи" додав, що таліби добиватимуться свого до кінця. Вони намагатимуться повністю звільнити Афганістан від іноземних військ, і після цього покажуть своє істинне обличчя.
"Є невелика надія на Північний альянс, що піднімуться люди, незгодні з талібами, у регіонах, які залишилися їм непідконтрольними", – сказав Фараджаллах.
Мовиться про утворення так званої Пандширської автономії – цей регіон залишився неприступним для "Талібану". Пандширці можуть почати переговори з терористами щодо створення сучасної республіки або щодо коаліції проти "ІДІЛу".
Журналіст Фараджаллах прокоментував теракт і діяльність талібів у Афаганістані: дивіться відео
Теракт у Кабулі: що відомо
- Неподалік міжнародного аеропорту Кабула 26 серпня 2021 року прогримів потужний вибух. Найперша інформація вказувала на діяльність терориста-смертника.
- Згодом повідомили про ще кілька вибухів неподалік від аеропорту в столиці Афганістану. Унаслідок перших інцидентів постраждали понад 150 людей і загинуло близько 40, зокрема військові США.
- Уже зранку 27 серпня стало відомо, що теракт у Кабулі забрав життя понад 100 людей, серед яких було 13 американських військових. Відповідальність за події на себе взяли бойовики Ісламської держави.