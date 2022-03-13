"Це — варвари, нелюди, нікчеми": поліція розповіла про обстріляні росіянами українські храми

Поліція розповіла про ганебні дії російських загарбників, які цілеспрямовано знищують мирні міста й святині України.

Поліція наголосила, що Росія ніколи не знищить українську правду та віру. Окупанти ніколи не зупинять українців, які боронять свою Україну.

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Це не військові, це – варвари, нелюди, нікчеми під ганебним іменем "рускій салдат". Вони цілеспрямовано знищують мирні міста та святині України,

– мовиться у повідомленні.

Які святині обстріляла Росія

Житомирщина. Російські загарбники знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці у селі В'язівка. Святиню збудували ще у 1862 році. Пам'ятка архітектури національного значення.

Харківщина. Ворожий снаряд влучив в Успенський собор, де ховалися люди. На щастя, постраждалих не було. Святиня пережила більшовиків та Другу світову війну. Тоді довкола були зруйновані усі будівлі. Однак Успенський собор вцілів.

Донеччина. Росія завдала авіаудару по Святогірську. У готелі при Лаврі перебували 520 біженців. З них – 200 дітей. Внаслідок авіаудару там вибило двері та вікна. Люди поранилися уламками скла.

Луганщина. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли Христо-Різдвяний кафедральний собор. Там переховувалися місцеві жителі.

Храми, які обстріляли російські окупанти / Фейсбук Патрульної поліції України

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