Не хотів бути предстоятелем, це важкий хрест, – Епіфаній про очолення ПЦУ

Понад 2,5 роки тому Епіфаній став очільником Православної церкви України. Однак, як зізнався сам митрополит, він не хотів бути предстоятелем церкви.

За словами очільника ПЦУ, це – важкий хрест. Таку думку Епіфаній озвучив в інтерв'ю.

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Він згадав, що на момент обрання предстоятелем йому було лише 39 років. Тож з інтронізацією довелося зачекати 2 місяці, аби Епіфанію виповнилося 40. Все через те, що за православними канонами посаду митрополита не може обіймати людина до 40 років.

Чесно, – я не хотів бути предстоятелем української церкви. Я був молодий. Це важкий хрест,

– сказав Епіфаній.

Однак, попри побоювання, він не відмовився від пропозиції й 15 грудня очолив Єдину помісну православну церкву в Україні.

Що відомо про митрополита Епіфанія

Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви .

. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році.

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Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.