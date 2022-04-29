Історична справедливість, – Зеленський пояснив важливість міжнародного трибуналу щодо Росії

Володимир Зеленський заявив, що будь-який трибунал – це довгий процес. Деколи так буває, що люди йдуть із життя, не дочекавшись справедливої помсти за своїх рідних.

Однак, зазначив президент, найголовніше – вироки для усіх винних повинні бути. Про це він повідомив на зустрічі з представниками ЗМІ та журналістами у п'ятницю, 29 квітня, інформує 24 канал.

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Не можна просто сказати: "Нехай з тим судом, ми не будемо нічого чекати". Історична повинна бути справедливість, коли міжнародна спільнота, міжнародний суд, трибунал ставить вирок – це дуже важливо. Іноді, вибачте, це набагато важливіше, ніж помста,

– вказав глава держави.

"Тому що історично ніхто не пробачить. Це у книжках залишиться. Це повинно передаватися з поколінням. Щоб такі речі не повторювалися, тому що це повинно бути образливо для народу та держави, які в цьому брали участь, навіть для наступних поколінь", – продовжив політик.

Володимир Зеленський підсумував: "Зі свого боку ми можемо проштовхувати це питання, але ми будемо наполягати на міжнародному трибуналі, на всіх процесах. Будуть висновки – будуть вироки".

ПАРЄ підтримала створення трибуналу

У ПАРЄ стривожені кількістю свідчень звірств, які вчиняють окупанти на українській території.

Там висловили повну підтримку всім зусиллям з розслідування скоєних Росією злочинів проти людяності та геноциду, а також у притягненні країни-агресора до повної відповідальності.

Відповідну резолюцію затвердили на основі доповіді представника Німеччини Франка Швабе.

До слова – Україна перемогла Росію у міжнародному суді ООН: дивіться відео