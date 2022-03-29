Це велика програма, – Шмигаль про "План Маршалла-2" для України

Над відбудовою України після війни вже працює велика кількість людей. Уряд обговорює джерела наповнення програми.

Наразі невідомо, чи буде це новий "План Маршала" чи інша програма для України. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у інтерв'ю.

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Це велика програма, над якою зараз активно працює величезна кількість людей. Тут і термінове відновлення, наприклад, підірваних мостів. Також допомога економіці, побудова нових підприємств, будівництво оновлених населених пунктів після руйнації,

– розповів Шмигаль.

Тому уряд планує створити єдину платформу для цих цілей.

Де Україна візьме гроші на відбудову

Зараз Україна обговорює фінансовий аспект цієї платформи. Зокрема, міністр фінансів Німеччини, пропонує Європейський фонд відновлення після COVID, у який країни мали вести 800 мільярдів євро. Ці гроші можуть частково або повністю направити на відновлення України.

Також є інші ініціативи Євросоюзу та окремі пропозиції країн. Крім того, на відбудову можуть використати арештовані кошти Росії.

"Є компанії, які хочуть в майбутньому перенести виробничі бази з країни-агресора до України", – додав Шмигаль.

Він зазначив, що завдання уряду – об'єднати всі ці потенційні ресурси в один чіткий і зрозумілий план.

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