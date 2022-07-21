Це відзнака кожного, хто захищає Україну, – Кличко отримав нагороду імені Артура Еша за мужність

Віталій Кличко став лауреатом престижної нагороди імені Артура Еша за мужність, яку щорічно присуджує комітет ESPY Awards. Церемонія нагородження відбулася в американському Лос-Анджелесі.

Сам мер Києва зараз перебуває в Києві, тому не зміг бути присутнім на церемонії. Від його імені нагороду отримав американський актор Дуейн Джонсон. Крім того, під час заходу організатори показали документальний фільм про Віталія Кличка.

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Як наголосив мер Києва, отримати цю нагороду – для нього велика честь. На його переконання, це визнання хоробрості та незламності українського народу, який відважно протистоїть російському агресору.

Це нагорода кожного, хто захищає незалежність і свободу України. Українці показали, що не стануть на коліна. Ми вистоїмо та переможемо!

– прокоментував присудження нагороди Віталій Кличко.

Також він подякував усім партнерам і друзям, які допомагають та підтримують Україну.

Кличко отримав нагороду імені Артура Еша за мужність: дивіться відео

Зауважимо, раніше нагороду імені Артура Еша за мужність отримували Мухаммед Алі, Нельсон Мандела та інші відомі особистості.

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