Це виклик нам усім і ми його приймаємо, – Єрмак про замах на Шефіра

Андрій Єрмак відреагував на обстріл автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра. Він запевнив, що нападники обов'язково понесуть відповідальність.

Ким би ви не були – ви будете відповідати, – Єрмак

Керівник Офісу Президента наголосив, що поранений водій є надійною та сильною людиною. Політик особисто знає керманича вже багато років.

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Зараз постраждалий перебуває у реанімації. Єрмак сподівається, що його життю нічого не загрожує і він швидко одужає.

Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють,

– підкреслив політик.

Він наголосив на важливості вжити усіх необхідних заходів зі сторони правоохоронців, аби знайти нападників.

Що відомо про обстріл автомобіля Шефіра

Зранку 22 вересня між селами Круглик і Ходосівка на Київщині автомобіль Шефіра потрапив під обстріл. Невідомі випустили 12 куль.

Внаслідок стрілянини постраждав водій, його вже прооперували. Сам політик – уцілів.

В Офісі генпрокурора вже відкрили кримінальну справу, а правоохоронці розпочали спецоперацію з перехоплення.

На напад відреагував президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває в США з робочим візитом. Глава держави наголосив, що "передавати привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість", а відповідь буде сильною.

Повний текст публікації Андрія Єрмака у фейсбуці:

Сьогодні в Київській області був обстріляний автомобіль першого помічника Президента України та нашого друга Сергія Шефіра.

Правоохоронці повідомили, що обстріл здійснили близько 10-ї ранку. Поранено водія, який перебуває в реанімації. Це не просто водій, а надійна та сильна людина, яку я особисто знаю багато років. Всім серцем сподіваюсь, що його життю нічого не загрожує та він швидко одужає.

Поліція та інші служби мають вжити всіх необхідних заходів для того, щоб затримати нападника. Злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками.

Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом.

Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють.

Далі діятимуть справедливість та закон