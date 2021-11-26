Це війна не зі мною, – Зеленський відреагував на фейки про воєнний стан

Володимир Зеленський обурився через фейки українських політиків про запровадження в країні воєнного стану. За його словами, такі заяви шкодять Україні.

Зеленський спростував фейки політиків

Неправдива інформація у ЗМІ про введення воєнного стану загрожує економіці України. Про це президент заявив на своїй пресконференції 26 листопада.

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Так Зеленський відреагував на слова лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка про те, що в грудні Україні буцімто запровадять воєнний стан.

Воєнний стан буде введено, він сказав. Для чого? Він розуміє, що відбувається з людьми, з ринками? Люди бояться, інвестори починають йти після фрази воєнний стан. Це я і кажу – війна не зі мною,

– наголосив Зеленський.

Що цьому передувало

Раніше в ефірі одного з українських телеканалів екснардеп Ляшко заявив, що з 1 грудня в Україні введуть воєнний стан. Він буцімто триватиме 2 місяці. Таке рішення нібито схвалять на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

Ляшко запевняв, що воєнний стан введуть з метою встановлення контролю над ЗМІ, обмеження свободи слова та заборони мітингів. Команда Зеленського буцімто використає як привід для цього концентрацію російських військ біля кордону України.

Згодом схожу заяву зробив скандальний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива.

Дивіться відео пресконференції Зеленського: