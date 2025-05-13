Це війна Путіна, тому і перемовини мають бути з ним, – Зеленський про візит у Туреччину

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до прямих перемовин на найвищому рівні, і саме Владімір Путін має відповідати за війну, яку розв’язав. Він також додав, що світ дедалі рішучіше підтримує ідею припинення вогню та переговорів з Росією.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Зеленський прокоментував нові російські удари по Україні

Своє звернення український лідер розпочав з того, що наразі у Харкові триває робота з ліквідації наслідків атаки російського БпЛА.

Це був черговий російський удар по енергетичному об’єкту – абсолютно цивільному об’єкту. Росія – у своєму дусі. Коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони відповідають новими ударами та штурмами. Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває, – це саме Росія. Увесь світ це розуміє абсолютно. Тиск потрібен. Тиск, щоб у Москві перестали думати, наче світ іще може зачекати,

– заявив Зеленський.

Він також наголосив на необхідності "достойного та справедливого" закінчення війни.

Як Зеленський прокоментував майбутні переговори у Туреччині

Президент у зверненні вказав на те, що Росія багато говорить про прямі переговори, однак коли доходить до справи – "вони ховаються".

Зеленський розповів, що наразі українська команда активно готується до переговорів у Туреччині.

"Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати за підтримку. Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню – тривале і безумовне", – заявив український лідер.

Він додав, що не менш важливим є сигнал про те, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні.

Саме Путін у Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним,

– наголосив Зеленський.

Президент також відзначив заяви лідерів країн, які підтримали припинення вогню та перемовини.

Зеленський заслухав доповіді

Зеленський повідомив, що заслухав сьогодні, 13 травня, доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо його контактів з українськими партнерами. Він також зазначив, що керівник ОП Андрій Єрмак "фактично весь день у перемовинах". Крім того, президент заслухав доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова.

Ми працюємо, щоб позиції України були сильними і щоб дипломатія була результативною.

Важлива і внутрішня ситуація в Україні – усе, що потрібно для стійкості нашої держави, для забезпечення людей,

– заявив український лідер.

Він також заслухав доповідь керівника Державної податкової служби України Руслана Кравченка щодо протидії тіньовим схемам і забезпечення фінансової стабільності України.

"Для всієї нашої держави це дуже важливо. Хороші є результати", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що попри війну та "дипломатичну турбулентність", в Україні забезпечені усі соціальні виплати.