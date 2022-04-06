Це воєнні злочини, а не "асвабаждєніє", – президентка Єврокомісії про звірства росіян в Бучі
Джерело:твіттер Урсули фон дер Ляєн
Весь світ побачив страшні кадри з Бучі на Київщині, де російські військові катували, ґвалтували і знущалися з людей. Але це не "асвабажденіє", це воєнні злочини.
Так висловилася президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережах.
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За її словами, страшні кадри з Бучі показали, що відбувається насправді, коли солдати Путіна окуповують українську територію.
Вони називають це "асвабаждєнієм". А я називаю це воєнними злочинами. Відповідати за них доведеться російській владі,
– заявила президентка Єврокомісії.
До слова, раніше Урсула фон дер Ляєн наголосила, що світ шокований звірствами, до яких Росія вдається в Україні. Тому 5 квітня в ЄС представили черговий пакет санкцій, спрямований проти держави-агресорки. Зокрема, оголосили про закриття портів для російських суден, ембарго на вугілля та низку інших обмежень.