Це все може відбутися завтра у вас, – емоційне звернення Стефанчука до Європи та світу

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук показав світу наслідки зволікання щодо рішення про закрите небо над Україною. Російські окупанти скеровують ракети на житлові будинки.

Попри активні обстріли окупантами українських міст світ досі не прийняв рішення про "закрите небо" над Україною. Попри заклики України та велику кількість убитих окупантами цивільних людей усі бояться виступити проти агресора на полі бойових дій.

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Звернення Руслана Стефанчука

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук емоційно звернувся до парламентарів Європи та світу. На фоні київської багатоповерхівки, у яку влучив снаряд російських окупантів, він закликав їх активніше допомагати Україні.

Безліч жертв, безліч загиблих дітей. Безліч дітей у реанімації. Ще 6 днів тому я був у краватці та приймав закони. Я дуже не хочу, щоб через декілька тижнів на моєму місці опинилися ви. Прошу вас: зніміть всі бюрократичні процедури і прийміть всі рішення, які потрібні для безпеки не лише України, а й світу,

– сказав Стефанчук.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що дердава-агресор стягує до України ще важчу артилерію, тому Україні треба готуватися до ще страшніших часів.

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