"Це все не надовго": ще одна переписку окупанта, який думав, що війна скоро закінчиться

Російські окупанти, як і переконував їхній вождь, думали за лічені дні впоратися з українцями. Але не знали, на кого натрапили.

Так, у мережі опублікували чергову переписку російського військового. Він був свято переконаний, що наша країна здасться дуже скоро.

До теми "Не я його туди посилав": розмова російського військового з батьком

Це все не надовго, думав окупант

На світлині смартфона можна побачити, що ворожий солдат переписувався зі своєю сестрою. Ще 14 лютого в обід вони обговорювали його перекидання на територію України. Це, до слова, черговий доказ того, що багато окупантів знали, куди і для чого вони їдуть.

До вашої уваги частина листування окупанта з сестрою:

Юра, привіт! Як у тебе справи? Про хохлів нічого не знаєш? Кажуть 16 війна буде.

Привіт, Катю. Є чутки. Ми з 15 на 16 виїжджаємо туди, будемо заходити.

Капець. Нам то що робити взагалі, готуватися?

Вам нічого, жити як жили. Це все не надовго, швидко вгамуються. Усім привіт!



Листування окупанта з сестрою / Фото з фейсбука Євгенія Жукова

Перед тим ми розповідали про епічний діалог бурята Івана з його коханою. Він не лише розповів, що у полоні, а й наголосив на тому, що ніякої батьківщини у них немає.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!