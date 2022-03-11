Це ввійде в книги з військових історій, – ізраїльський майор вражений Збройними Силами України

Збройні сили України вже 15 день дають гідну відсіч російським окупантам. Нашими успіхами відкрито захоплюються військові з різних куточків світу.

Своє захоплення висловив і майор резерву армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верцнер в ефірі 24 каналу.

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"Весь світ зі захватом стежить, як воює українська армія, як тримається українське суспільство. Друга армія світу не може подолати опір України. Я думаю, це ввійде в книги про військові історії, це ввійде у підручники по тактиці", – сказав майор.

Він зазначив, що план Путіна про захоплення Києва за 3 дні, і захоплення України за 2 тижні – зруйнувався як картковий будинок.

Світ захоплюється тим, як цю війну ведуть насамперед українці,

– наголосив Верцнер.

Віктор Верцнер висловив своє захоплення українськими ЗС: дивіться відео