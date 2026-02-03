Це вже буде успіх, – аналітик припустив, про що можуть домовитись на майбутніх переговорах

Спроби налагодити мирний процес тривають і далі. Американська влада, ймовірно, не буде тиснути на Україну, щоб наші війська виходили з Донбасу, в обмін на гарантії безпеки. Росія ж не демонструє реального прагнення до миру, але певні домовленості все ж, ймовірно, можливі.

Експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп не може прямо змусити Україну до здачі своїх територій. Тому у переговорному процесі це питання досі залишається суперечливим.

Про що сторони можуть домовитись на наступних переговорах?

Юрій Богданов вважає, що Росія немає змоги захопити повністю Донбас. Крім цього, українські військові та цивільні вкрай негативно ставляться до цього.

Також немає жодної причини думати, якщо ми віддамо росіянам Донбас, то вони повернуть окупованій території на Дніпровщині, Миколаївщині чи Харківщині,

– сказав він.

З огляду на те, що жодна зі сторін не вірить одне одній, то, на думку аналітика, найближчим часом неможливе ні припинення війни, ні обмін територіями. Єдине, чого можна очікувати – зупинка бойових дій по лінії розмежування.

Наразі сторони можуть домовитися про 3 – 5 ключових питань. Це – припинення вогню, гарантії безпеки, гроші на відновлення і може ще пару пунктів знайдеться. Все інше – це "вкиди", щоб затягнути мирний процес,

– висловився Юрій Богданов.

Він також додав, якщо найближчим часом між Україною та Росією відбудуться переговори, то великим успіхом буде досягнення гуманітарної компоненти, мовиться про обмін полоненими.

Як триває процес мирних переговорів?