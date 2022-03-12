Це вже нова історія, – Зеленський про особливо теплі відносини з Польщею від початку війни

Володимир Зеленський розповів, що наразі Україна має особливо теплі відносини з Польщею. Зокрема прокоментував й те, що наразі орієнтовно 1,5 мільйона громадян перебувають на території Польщі.

Відповідну заяву президент зробив 12 березня. Адже на 17 день війни президент зустрівся з іноземними журналістами.

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Ніколи з Польщею таких відносин не було

У нас особливі відносини склались з Польщею. Ніколи таких не було. Може колись й були, але це вже нова історія,

– запевнив президент.

Додав, що після цієї війни в Україні буде нова історія об'єднаної нації з розумінням, хто нам друг, брат, хто партнери, а хто думає про себе і це їхній вибір. Президент пояснив, що до останніх не має претензій.

Володимир Зеленський пояснив, що останній його телефонний дзвінок перед брифінгом був з президентом Польщі Анджеєм Дудою й це свідчить про те, що очільники спілкуються по декілька разів на день.

Зустріч Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ 12 березня – дивіться відео