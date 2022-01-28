Я не керую державою, як у "Не дивись вгору", – Зеленський про те, як нагнітається ситуація
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський заявив, що Росія вдається до психологічного тиску та залякувань. Це відбувається перед будь-якими зустрічами. Зокрема, мовиться про нормандський та мінський формати.
Володимир Зеленський заявив, що для нього питання ескалації – точно не менш гостре, аніж для США та інших партнерів. Український лідер наголосив: "я не керую державою, як у "Не дивись вгору".
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Зеленський запевнив, що ми дивимося вгору й точно розуміємо, що відбувається з нашими людьми. Водночас Україна живе у цьому 8 років.
За словами Зеленського, нам важливо дивитися не лише вгору, але й – під ноги. Президент зауважив: "ми можемо втратити економіку держави". Однак найголовніше – це люди.
Зеленський зауважив, що висока ймовірність атаки – є, вона нікуди не зникла. Водночас вона також була, зокрема, у 2021, 2020, 2019 роках.
"Війна може бути, але тут три крапки"
Український лідер заявив: 26 січня була зустріч радників нормандського формату. Якщо це не є лише політичний театр, то це крок до діалогу та мирного врегулювання процесу.
Тому я вважаю, все-таки треба дуже обережно висловлювати щоденно, щохвилинно, щосекундно, що завтра буде війна.
– заявив Зеленський.
Президент наголосив: війна, на жаль, може бути. Тут треба ставити три крапки. Але не можна поставити крапку й сказати, що так, вона точно буде.
Що відомо про "Не дивись вгору"
- "Не дивись вгору" – це комедійна політична сатира від Netflix.
- У фільмі знялися Леонардо Ді Капріо та Меріл Стріп.
- Стрічка вже отримала низку схвальних відгуків. Зокрема, письменниця Оксана Забужко зауважила, що це найкраща американська "чорна" комедія, яку вона бачила від часу Serial Mom.
- Акторка Ірма Вітовська зауважила, що "нарешті знято фільм про наш "колективний тупік".
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