Я не керую державою, як у "Не дивись вгору", – Зеленський про те, як нагнітається ситуація

Володимир Зеленський заявив, що Росія вдається до психологічного тиску та залякувань. Це відбувається перед будь-якими зустрічами. Зокрема, мовиться про нормандський та мінський формати.

Володимир Зеленський заявив, що для нього питання ескалації – точно не менш гостре, аніж для США та інших партнерів. Український лідер наголосив: "я не керую державою, як у "Не дивись вгору".

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Зеленський запевнив, що ми дивимося вгору й точно розуміємо, що відбувається з нашими людьми. Водночас Україна живе у цьому 8 років.

За словами Зеленського, нам важливо дивитися не лише вгору, але й – під ноги. Президент зауважив: "ми можемо втратити економіку держави". Однак найголовніше – це люди.

Зеленський зауважив, що висока ймовірність атаки – є, вона нікуди не зникла. Водночас вона також була, зокрема, у 2021, 2020, 2019 роках.

"Війна може бути, але тут три крапки"

Український лідер заявив: 26 січня була зустріч радників нормандського формату. Якщо це не є лише політичний театр, то це крок до діалогу та мирного врегулювання процесу.

Тому я вважаю, все-таки треба дуже обережно висловлювати щоденно, щохвилинно, щосекундно, що завтра буде війна.

– заявив Зеленський.

Президент наголосив: війна, на жаль, може бути. Тут треба ставити три крапки. Але не можна поставити крапку й сказати, що так, вона точно буде.

Що відомо про "Не дивись вгору"

"Не дивись вгору" – це комедійна політична сатира від Netflix.

У фільмі знялися Леонардо Ді Капріо та Меріл Стріп.

Стрічка вже отримала низку схвальних відгуків. Зокрема, письменниця Оксана Забужко зауважила, що це найкраща американська "чорна" комедія, яку вона бачила від часу Serial Mom.

Акторка Ірма Вітовська зауважила, що "нарешті знято фільм про наш "колективний тупік".

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