Тим часом у Південному Військовому Окрузі Росії з 7016 бази зберігання та ремонту озброєння та військової техніки (Майкоп) знято зі зберігання 34 одиниці танків Т-80.

Якість та стан даних Т-80 – під дуже великим питанням, але факт залишається фактом – зняли з консервації консерви.

Читайте Собчак хотів відібрати Крим ще у 1991 році, але Кремль не зміг обіграти Кравчука

Доукомплектування

Крім того, не менше 700 військовослужбовців із Росії, які минулого тижня були передислоковані з 7-ї військової бази (Гудаут, що в Абхазії) до Ростовської області, зараз відправлено на військовий полігон біля міста Новочеркаськ для доукомплектування.

Тобто, відчуйте якість того, чим доукомплектовують особовий склад та технічну складову окупаційного контингенту.

Важливо Такий ось бумеранг: у Росії все посиплеться як картковий будиночок

Ганьба путінських військ

Це якась ганьба, як для "другої" армії у світі, а як для глушини рівня дно – звичайно, підрозділи, які не мають аналогів у світі!

Трыпещи Вашынгтонъ!

За темою – Лукашенко випадково визнав перемогу України у війні: дивіться відео