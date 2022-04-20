Це їхній моральний обов'язок, – Зеленський про зброю від партнерів, на яку чекає Україна

Володимир Зеленський наголосив, що несправедливо, що Україна мусить і далі просити зброю у партнерів. Адже її зберігають на складах, а нам озброєння потрібне негайно.

Держави повинні надати Україні зброю. Адже це є їхнім моральним обов'язком.

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Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут і зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам тут і зараз, то це їхній насамперед моральний обов'язок – допомогти захистити свободу,

– наголосив президент.

Він зазначив, що світ має допомогти врятувати українців.

Зауважимо, раніше Зеленський оприлюднив конкретний перелік зброї, якої потребує українське військо для захисту від російських окупантів. Мовиться про артилерійські установки та боєприпаси, реактивні системи залпового вогню, БТРи, танки, системи ППО та бойову авіацію.

До теми дивіться відео про тактичну зброю: