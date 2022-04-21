Це загрозливо, але ми витримаємо, – Зеленський про нову хвилю наступу російських військ
21 квітня 2022 , 12:07Читать новость на русском
Зеленський заявив, що новий і потужніший наступ на Донбасі є загрозливим. Але ми його витримаємо.
Водночас Україна розуміє, що Росія ще повністю не застосувала всіх ресурсів. Про це президент заявив 21 квітня в інтерв'ю французькому каналу BFM TV, повідомляє 24 канал.
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Якщо те, що почалось (нова хвиля війни на Донбасі – 24 канал) є повномасштабним, то це – загрозливо для нас, але ми витримаємо,
– зазначив Зеленський.
Президент додав, що Україні нічого боятися, якщо вона матиме зброю. За таких умов вона впевнено боротиметься до кінця.
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