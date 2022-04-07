Це залежить від багатьох факторів, – Курт Волкер припустив тривалість війни в Україні

Росія вже понад 1,5 місяця продовжує повномасштабну фазу війни в Україні, яку розпочала ще з 2014 року. Закінчення воєнних дій на українській територій залежить від багатьох чинників.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі заявив Курт Волкер – експредставник Держдепу США з питань України. За його словами, саме різні фактори й впливають на питання припинення війни.

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Волкер: Справа кількох тижнів або ж місяців

Уже відомо, за різними джерелами, що Росія вирішила зосередитись саме на сході України. Саме і може впливати на перебіг війни, вважає Волкер.

Відповідь на це питання (закінчення війни – 24 канал) залежить від багатьох факторів. На сході України у росіян кращі логістичні ланцюжки, аніж були на півночі навколо Києва,

– пояснив він.

Американський дипломат додав, що саме тому росіяни зможуть краще постачати абсолютно все своїм військам. Хоч і не відомо, що станеться з російською економікою, яка теж має вплив на війну, хоч не таку ключову, як ворожі війська.

"Ми не знаємо, як відреагують російські силовики, коли будуть бачити, що російські війська продовжують зазнавати поразки. Можливо, усе це вдарить по Росії швидко і стане справою кількох тижнів", – припустив він, відзначаючи, що насправді вже може тривати й довше.

"Може це буде тривати місяці, якщо росіяни намагатимуться продиратись вглиб України й закріплятись на сході", – підкреслив Волкер.

Повне інтерв'ю з Куртом Волкером: дивіться відео 24 каналу