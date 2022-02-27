Центр Чернігова потрапив від ракетний удар: фото до і після обстрілів
Джерело:телеграм канал "Новая"
У Чернігові відбувся уже сильний обстріл, в центрі міста чуло чути вибухи ракети. Місцеві оприлюднили фото до та після обстрілів.
Літальний апарат окупантів влучив у самий центр міста. Ймовірно, це був снаряд або ракета.
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Перд цим у Чернігові оголосили повітряну тривогу, жителі сховалися в укриття.
Як виглядає центр Чернігова до та після обстрілів:
Наслідки обстрілів у Чернігові:
Журналістам 24 каналу повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, що в обід у Чернігові унаслідок потрапляння та вибуху постраждало 6 будинків. Постраждало 16 людей. У якому вони стані – наразі невідомо.
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