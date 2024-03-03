Центр Курахового у Донецькій області потрапив під ворожий обстріл: є багато постраждалих

Російські загарбники 3 березня цинічно обстріляли центр Курахового у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждали десятки людей.

Наразі на місці працюють спеціальні служби, щоб врятувати людей та допомогти їм вибратися з-під завалів. Вибухова хвиля пошкодила десятки будівель у місті.

До теми Росія вчергове цинічно обстріляла центр Покровська: ракети влучили в університет і школу

Росія обстріляла центр Курахового

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що Курахове потрапило під вогонь 3 березня в обід. Зокрема, ворог поцілив у самий центр міста, пошкодивши щонайменше 15 багатоповерхівок.

Станом на 16:00 відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані,

– написав Філашкін.

Він також наголосив, що Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу. На щастя, ніхто з громадян не зазнав тяжких травм.

Наслідки ворожої атаки по Кураховому / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна

Глава Донецької ОВА також розповів, що, за попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу для завдання удару по Кураховому. На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

Донецьку область окупанти обстріляли ще вночі і вранці