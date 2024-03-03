Центр Курахового у Донецькій області потрапив під ворожий обстріл: є багато постраждалих
Джерело:Вадим Філашкін
Російські загарбники 3 березня цинічно обстріляли центр Курахового у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждали десятки людей.
Наразі на місці працюють спеціальні служби, щоб врятувати людей та допомогти їм вибратися з-під завалів. Вибухова хвиля пошкодила десятки будівель у місті.
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Росія обстріляла центр Курахового
Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що Курахове потрапило під вогонь 3 березня в обід. Зокрема, ворог поцілив у самий центр міста, пошкодивши щонайменше 15 багатоповерхівок.
Станом на 16:00 відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані,
– написав Філашкін.
Він також наголосив, що Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу. На щастя, ніхто з громадян не зазнав тяжких травм.
Наслідки ворожої атаки по Кураховому / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна
Глава Донецької ОВА також розповів, що, за попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу для завдання удару по Кураховому. На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.
Донецьку область окупанти обстріляли ще вночі і вранці
- Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін також розповів, що окупанти вдарили з С-300 по Мирнограду та "Іскандером" по Покровську. Мирноград перебував під масованою атакою ворога вночі 3 березня, Покровськ росіяни обстріляли зранку.
- Філашкін наголосив, що внаслідок ворожої атаки у Мирнограді поранено 3 людини, а також пошкоджено 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці і банк. По місту загарбники випустили 4 ракети.
- У Донецькій обласній прокуратурі згодом розповіли, що вже о 06:30 російські терористи вдарили ракетою "Іскандер-М" по Покровську. В епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки.
- У місті троє людей зазнали поранень. Окрім багатоквартирних будинків, у Покровську пошкоджено автомобілі й газову магістраль, 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 2 заклади освіти.
- Поліцейські вже задокументували понад 60 руйнувань внаслідок російського обстрілу по Мирнограду і Покровську. Наразі там фіксують всі докази воєнних злочинів окупантів.