Центр Львова "пливе": що там сталось – красномовні відео

Сьогодні, 12 жовтня, у центрі Львова стався прорив водопровідної мережі. На місці вже працюють ремонтні бригади. Рух транспорту ускладнено.

Про це повідомили у Львівській міській раді. Зазначають, що прорив на водопровідній мережі, діаметром 800 мм трапився сьогодні вранці за пам'ятником Тарасу Шевченку. 24 Канал публікує кадри з місця подій.

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"Аби його ліквідувати, фахівці відімкнули подачу води у мікрорайон довкола проспекту Свободи. Також через це можливі ускладнення руху транспорту на цій частині дороги", – йдеться у повідомленні.

Центр Львова затопило: відео 24 Каналу

Коли завершать роботи

Завершити роботи та відновити водопостачання планують до 17:00. Для містян упродовж дня працюватиме водовозка. Через порив затопило проїжджу частину біля пам'ятника Тарасові Шевченкові / Фото 24 Каналу

У міськраді перепросили за тимчасові незручності.

Зауважимо, що вони таки є. Якщо рух транспорту ускладнений. То піші переходи повністю у воді. На фото та відео видно, що жителі Львова намагаються обійти підтоплення, але масштаби аварії значні.

Рух центром Львова ускладнено: відео

Зауважимо, що Львів "плаває" досить часто. Переважно це стається через негоду. Сильні зливи спричиняють підтоплення вулиць досить часто. Найбільше страждають від цього мешканці вулиці Сахарова.

Востаннє Львів перетворювався на Венецію 3 вересня. Тоді наслідки негоди були досить серйозними: у ТРЦ Victoria Gardens прорвало дах, а на Південному ринку не витримала каналізація.