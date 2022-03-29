Центр Маріуполя контролює Україна, – розвідка Британії

Росіяни продовжують атакувати Маріуполь. Однак британська розвідка інформує, що центр міста залишається під контролем України.

Крім того, розвідка повідомила, що українські сили продовжують контратакувати на північному заході від Києва, зокрема, в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

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Росіяни загрожують ударним потенціалом

Ці атаки мали певний успіх – загарбників відкинули з низки позицій. Однак Росія все одно становить серйозну загрозу для цих міст через свої ударні можливості.

В інших місцях російські сили зберігають блокуючі позиції. Вони намагаються реорганізувати та перегрупувати свої війська.

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