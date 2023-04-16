Надсучасні можливості й обладнання, – Садовий про новий корпус реабілітації "Незламні" у Львові
У Львові відкрився корпус реабілітації Національного центру НЕЗЛАМНІ. Він розміщується на базі лікарні Святого Пантелеймона та оснащений сучасним обладнанням для допомоги постраждалим у війні.
Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він додав, що цей центр поставив дуже високу планку у сфері реабілітації осіб, які постраждали внаслідок військових дій.
7 поверхів сучасних можливостей для реабілітації
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За його словами, Центр відкрито на базі однієї з найбільших комунальних клінік в Україні – 1-го територіального медичного об’єднання, яка має у розпорядженні 180 тисяч квадратних метрів та 4000 працівників. Центр НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) зайняв семиповерхову будівлю в 1 ТМО – понад 4 тисячі квадратних метрів реабілітації з надсучасними можливостями та обладнанням.
"Це дуже важливо для людей, які отримали травми на війні. Чи це будуть військові, чи цивільні – всі вони повинні отримати максимальну підтримку й опіку. Сьогодні на базі UNBROKEN ми можемо робити до 100 протезів щомісяця і надавати усі види реабілітації. Особливий ухил на психологічну та фізичну реабілітацію. Допомагаємо людям з пошуком роботи, починаємо будувати житло для поранених переселенців, розробляємо програму UNBROKEN-спорту, адже важливо, щоб люди, які пройшли реабілітацію, могли займатись спортом", – розповів мер Львова.
Андрій Садовий про центр UNBROKEN: дивитись відео
Він додав, що на відкриття Центру приїздили мер Фрайбурга Мартін Горн та міністри охорони здоров’я Франції та України. Глава нашого МОЗ відзначив рівень, який досягнув Львів у сфері реабілітації наших захисників.
Потрібно переосмислювати наше життя. На жаль, багато людей з інвалідністю, а міста мають бути доступними. Ми у Львові зробимо все, щоб цей досвід могли застосовувати громади по усій Україні,
– наголосив Садовий.
У Львові запрацював Центр НЕЗЛАМНІ
- 11 квітня у Львові відкрили сучасний корпус реабілітації Національного центру НЕЗЛАМНІ. Центр має сучасне обладнання: роботизовану систему ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою тощо.
- На відкриття завітав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який був вражений, наскільки швидко та інноваційно у Львові створили всі можливості для комплексної реабілітації українців.
- Також у Львові відкрили ще один медичний центр з протезування та реабілітації Superhumans. Він розташований на території Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих ім. Ю. Липи.