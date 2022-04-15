На кількох центральних вулицях Одеси, зокрема Дерибасівській, демонтують барикади та вивозять протитанкові їжаки, які встановили на початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомили мешканці Одеси. Новинний портал "Думская" зібрав фото, які засвідчують, що робота комунальних служб триває.

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Видання повідомляє, що на деяких центральних вулицях потроху почали розбирати барикади, які блокували під'їзди до Дерибасівської.



Центр Одеси звільняють від барикад і протитанкових їжаків / Фото "Думская"

За словами депутата Одеської райради Наталії Богаченко, протитанкові їжаки направлять на Херсонсько-Миколаївський напрямок.



Центр Одеси звільняють від барикад і протитанкових їжаків / Фото "Думская"

До слова, невдовзі з вулиць Одеси зникнуть не лише барикади. За словами Геннадія Труханова, з пам'ятного знаку міст-побратимів, розташованого на Думській площі, приберуть усі назви російських населених пунктів. З пам'ятника вилучать вказівники Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Ростов-на-Дону та Таганрог.



Центр Одеси звільняють від барикад і протитанкових їжаків / Фото "Думская"

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