Надважливо в умовах війни: на Закарпатті створили перший в Україні Центр підготовки до спротиву

В умовах воєнного стану, повномасштабної війни та й, як не раз показала історія, просто сусідства з Росією українцям необхідні знання та навички супротиву загарбникам. Задля цього на Закарпатті створили Центр підготовки населення до національного спротиву.

Цей Центр став першим подібним закладом в Україні і працюватиме на постійній основі. Його керівником на 3 перші роки стала людина, яка уже має досвід військової справи – полковник Юрій Беляков.

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Чого навчатимуть у Центрі і скільки це коштуватиме

Центр підготовки населення до національного спротиву займатиметься тренуванням саме цивільних. При цьому навчатимуть їх саме військові з бойовим досвідом.

До його складу увійде команда досвідчених інструкторів, котрі забезпечать виконання поставлених завдань. Це важливе завдання державного значення, яке посилить систему національного спротиву України та Закарпаття зокрема,

– зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Тож усі охочі у Центрі підготовки до національного спротиву можуть отримати навички:

володіння зброєю,

тактичної медицини,

тактики,

орієнтування на місцевості,

спеціальної фізичної підготовки тощо.

При всьому цьому навчання у центрі буде безкоштовним.

Центр відкриється незабаром

Рішення про відкриття Центру підготовки населення до національного спротиву прийняли депутати Закарпатської облради під час чергової сесії. Трапилося це у четвер 16 березня.

Керівником Центру призначили бойового офіцера і командира однієї з бригад, яка боронить нашу країну на Донбасі, Юрія Белякова,

– розповіли у пресслужбі облради.

Зазначимо, що голова Закарпатської ОВА відзначив Белякова як "людину честі та гідності, котрий із перших днів повномасштабної війни очолив одну з бригад, що виконувала завдання на напрямку зосередження сил противника в Донецькій області".

Також за словами Віктора Микити цей Центр на першому етапі матиме лише 6 відділень. Однак згодом він може розширитися до 13.