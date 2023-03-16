Надважливо в умовах війни: на Закарпатті створили перший в Україні Центр підготовки до спротиву
Джерело:Закарпатська облрада
В умовах воєнного стану, повномасштабної війни та й, як не раз показала історія, просто сусідства з Росією українцям необхідні знання та навички супротиву загарбникам. Задля цього на Закарпатті створили Центр підготовки населення до національного спротиву.
Цей Центр став першим подібним закладом в Україні і працюватиме на постійній основі. Його керівником на 3 перші роки стала людина, яка уже має досвід військової справи – полковник Юрій Беляков.
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Чого навчатимуть у Центрі і скільки це коштуватиме
Центр підготовки населення до національного спротиву займатиметься тренуванням саме цивільних. При цьому навчатимуть їх саме військові з бойовим досвідом.
До його складу увійде команда досвідчених інструкторів, котрі забезпечать виконання поставлених завдань. Це важливе завдання державного значення, яке посилить систему національного спротиву України та Закарпаття зокрема,
– зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Тож усі охочі у Центрі підготовки до національного спротиву можуть отримати навички:
- володіння зброєю,
- тактичної медицини,
- тактики,
- орієнтування на місцевості,
- спеціальної фізичної підготовки тощо.
При всьому цьому навчання у центрі буде безкоштовним.
Центр відкриється незабаром
Рішення про відкриття Центру підготовки населення до національного спротиву прийняли депутати Закарпатської облради під час чергової сесії. Трапилося це у четвер 16 березня.
Керівником Центру призначили бойового офіцера і командира однієї з бригад, яка боронить нашу країну на Донбасі, Юрія Белякова,
– розповіли у пресслужбі облради.
Зазначимо, що голова Закарпатської ОВА відзначив Белякова як "людину честі та гідності, котрий із перших днів повномасштабної війни очолив одну з бригад, що виконувала завдання на напрямку зосередження сил противника в Донецькій області".
Також за словами Віктора Микити цей Центр на першому етапі матиме лише 6 відділень. Однак згодом він може розширитися до 13.