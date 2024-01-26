Перший в Україні центр рекрутингу до "Вовків Да Вінчі" відкрили у Львові

У Львові 26 січня відкрили перший в Україні центр рекрутингу до "Вовків Да Вінчі". Тепер батальйон – офіційно у Львові.

Андрій Садовий розповів, що місто вже має добрий досвід співпраці з "Вовками Да Вінчі". Мовиться про напрямок реабілітації та протезування.

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Батальйон "Вовки Да Вінчі" тепер офіційно у Львові. В нас вже є добрий досвід співпраці з батальйоном у напрямку реабілітації та протезування. А сьогодні відкрили перший в Україні центр рекрутингу до героїчного батальйону,

– наголосив мер Львова.

Центр рекрутингу розташований поблизу Площі Ринок. Там усі охочі можуть дізнатися про вакансії, обрати для себе бажану та відразу пройти співбесіду. Більше інформації можна отримати за номером 0 800 400 403.

Цінності батальйону

Сергій Філімонов – заступник начальника з розвідки батальйону "Вовки Да Вінчі" – наголосив, що війна Росії з Україною триватиме ще довго. Потрібно докласти максимальних зусиль, аби зупинити ворога. Для цього необхідні люди.

Філімонов наголосив, що головне для нього – мотивація людей. Чим раніше українці розпочнуть підготовку та оберуть свій підрозділ, тим далі їм буде легше адаптуватися.

Окрім того, Філімонов розповів, що "Вовки Да Вінчі" цінують людські життя. Підрозділ дуже ефективний, зокрема, завдяки тому, що застосовує сучасні підходи та технології. Жодній "радянщині" там не місце.